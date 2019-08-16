Сгоревший тульский рынок «Салют» восстановят до конца года

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Сгоревший в мае 2017 года тульский рынок «Салют» восстановят до конца года. Об этом пишет
По его словам, будущий арендатор расчистит территорию и построит новое здание.
Отметим, после пожара в не пострадавших от огня павильонах торговали до ноября 2018 года.
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