Рязанец на «Сузуки» сдавал задом и сбил пенсионерку во дворе

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Рязанец на Suzuki сдавал задом и сбил пенсионерку во дворе дома №11 на улице Тимакова, сообщила
Авария произошла в четверг, 15 августа, примерно в 13:00. После происшествия водитель скрылся. 71-летнюю женщину доставили в больницу.
Сотрудникам полиции удалось найти водителя. Им оказался 32-летний рязанец.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Нарушителя привлекут к ответственности.
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