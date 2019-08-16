Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:12, 16 августа 2019 844
 0    0

Рязанец на «Сузуки» сдавал задом и сбил пенсионерку во дворе

Рязанец на «Сузуки» сдавал задом и сбил пенсионерку во дворе

Рязанец на Suzuki сдавал задом и сбил пенсионерку во дворе дома №11 на улице Тимакова, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 15 августа, примерно в 13:00. После происшествия водитель скрылся. 71-летнюю женщину доставили в больницу.

Сотрудникам полиции удалось найти водителя. Им оказался 32-летний рязанец.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Нарушителя привлекут к ответственности.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 35 394
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 945
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
8:55, 7 августа 2019 16 263
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
9:24, 7 августа 2019 16 226
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
15:35, 11 августа 2019 15 820
Крупным планом. Как прошел «Авиамикс» под Рязанью?
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум