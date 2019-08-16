Рязань предложила участникам форума древних городов создать международное волонтерское движение. Инициативу озвучила президент Ассоциации форума древних городов Ольга Игнатова на пленарном заседании, которое состоялось в рязоблдуме в пятницу, 16 августа.

В нем поучаствовали представители 36 городов со всего мира, включая Рязань, Касимов, Пронск и Ряжск. На пленарном заседании выступили губернатор Николай Любимов, глава облдумы Аркадий Фомин, представители МИДа России, ЮНЕСКО.

Любимов поблагодарил гостей форума за активное участие и проявленный интерес к обсуждениям проблем и задач, актуальных для старинных городов. Он отметил, что «одним из знаковых событий первого форума древних городов стало решение о создании Ассоциации древних городов». Его учредителями стали Рязань и Касимов.

«Наша инициатива нашла широкую поддержку общественную и экспертную. Очень надеемся, что это объединение в перспективе будет иметь большое значение в деле укрепления межрегиональных и международных связей, консолидации усилий по решению общих проблем», — сказал губернатор.

Гостей форума также поприветствовал председатель рязоблдумы Аркадий Фомин."Ровно год назад вы поддержали инициативу губернатора Николая Любимова, который предложил создать ассоциацию древних городов. Обмен опытом, обсуждение возможностей для развития туризма, решение вопросов в законодательной сфере, — вот лишь небольшая часть направлений взаимодействия на уровне Ассоциации. Мы заинтересованы в развитии делового сотрудничества с российскими и зарубежными городами", — сказал Фомин.

Президент Ассоциации форума древних городов Ольга Игнатова на пленарном заседании рассказала о возможных направлениях деятельности организации. Одно из них — создание международного волонтерского движения. По словам Игнатовой, оно «стало бы инициатором сохранения и изучения культурного наследия древних городов, благоустройства памятных мест».

«Волонтерские команды городов-участников могут осуществлять выезды и принимать участие и в иных добровольческих акциях, мероприятиях и программах, например, „Музей года“, „Археологическое наследие“ и другое», — сказала президент ассоциации.

Для культурно-образовательного обмена Игнатова предложила создать передвижные выставки живописных фоторабот, музейные экспозиции, программы лояльности для городов-участников ассоциации, предполагающие разработку системы бонусов, например, выделение ежегодных квот на бесплатное посещение музеев, выставок, иных культурных мероприятий.

Кроме того, в следующем году президент ассоциации предложила провести форум древних языков мира или международную олимпиаду по истории древних городов.

«Уверены, что консолидация усилий послужит решению общих проблем древних городов мира, а работа ассоциации безусловно будет способствовать популяризации исторических городов», — заключила Ольга Игнатова.