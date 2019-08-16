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11:48, 16 августа 2019 433
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Природа плачет. Прогноз погоды в Рязанской области на выходные

Природа плачет. Прогноз погоды в Рязанской области на выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на выходные, 17 и 18 августа. По данным синоптиков, в выходные будут дожди.

Днем в субботу ожидается до +23 градусов, в воскресенье до +24 градусов. По ночам от +13 до +15 градусов.


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