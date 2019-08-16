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14:47, 16 августа 2019 166
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Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд предложил повысить МРОТ

Фото: Pixabay.com

Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2020 года до 12 130 рублей. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.

Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Она индексируется ежегодно до прожиточного минимума второго квартала прошлого года.


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