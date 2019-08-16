Минтруд предложил повысить МРОТ

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Фото: Pixabay.com
Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2020 года до 12 130 рублей. Документ
Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Она индексируется ежегодно до прожиточного минимума второго квартала прошлого года.
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