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11:09, 16 августа 2019 345
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Калужанин вернул 160 тысяч рублей долга после визита приставов

Калужанин вернул 160 тысяч рублей долга после визита приставов

Калужанин вернул 160 тысяч рублей долга после визита приставов, которые арестовали его имущество. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина во время не заплатил кредит и «не предпринял никаких действий после возбуждения исполнительного производства».

Гражданина ограничили в праве выезда за пределы страны, наложили запрет на проведение регистрационных действий с его автомобилем.

Во время рейда судебные приставы пришли в «гости» к должнику. Сотрудники арестовали электронику и бытовую технику.

После этого в течение нескольких дней он полностью погасил весь кредитный долг.


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