RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Калужанин вернул 160 тысяч рублей долга после визита приставов, которые арестовали его имущество. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина во время не заплатил кредит и «не предпринял никаких действий после возбуждения исполнительного производства».
Гражданина ограничили в праве выезда за пределы страны, наложили запрет на проведение регистрационных действий с его автомобилем.
Во время рейда судебные приставы пришли в «гости» к должнику. Сотрудники арестовали электронику и бытовую технику.
После этого в течение нескольких дней он полностью погасил весь кредитный долг.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец до смерти забил любовницу
|
cледующая новость →Ночью на улице Свободы столкнулись ВАЗ и «Лада Веста»
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?