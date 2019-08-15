В Калуге пройдет фестиваль ремесленников

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Фото: Ru.wikipedia.org
В субботу, 17 августа в центральном парке культуры и отдыха Калуги пройдет фестиваль ремесленников, сообщил официальный портал органов власти области.
В программе мероприятия — выставка-ярмарка изделий, работа «Школы мастеров», проведение детских мастер-классов, театрализованное представление «Мир хлудневской игрушки», концерт.
Также там организуют фотозоны и музей под открытым небом.
Кроме того, на мероприятии подведут итоги двух конкурсов: «Калужский сувенир» и «Ремесло». Начало мероприятия в 12:00, награждение участников дипломами и сувенирами в 17:00.
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