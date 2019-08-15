В Кальном загорелся сарай

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Вечером в четверг, 15 августа, в Рязани загорелся сарай. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Постройка загорелась у дома №11 на улице Гражданской. Сообщение о пожаре поступило в 17.38.
На место выехали четыре пожарных расчета. Информации о пострадавших и причине пожара на данный момент нет.
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