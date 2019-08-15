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С 17 августа шесть пригородных поездов Рязанской области станут быстрее. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
Так, между станциями Касимов и Шилово поездка на пригородных поездах №6951, №6952, №6953 и №6954 сократится в среднем на 12 минут, а между Свеженькой и Сасово на поездах №6955 и №6958 — на 9 и 8 минут соответственно.
С изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на вокзалах, остановках и на официальном
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.