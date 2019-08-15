Михайловец втайне от друга спрятал у него наркотики

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Житель Михайлова спрятал наркотики у друга, даже не предупредив его. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские выяснили, что 40-летний мужчина нашел дикие заросли наркосодержащих растений и изготовил из них маковую соломку.
«Выяснилось, что хранить наркотики дома мужчина не решился бы — там проживает много родственников, которые могли бы случайно отыскать тайник», — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что подозреваемый общается с 58-летним жителем деревни Бекленовка, которого ранее судили за хранение наркотиков.
При осмотре усадьбы второго подозреваемого правоохранители нашли мешки с 1007 граммами запрещенных веществ. Оказалось, что владелец дома даже не знал, что друг сделал у него тайник.
В отношении 40-летнего михайловца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
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