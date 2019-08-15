Липчанка отравила своих детей таблетками

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В Липецкой областной детской больнице спасли двух детей, которые отравились таблетками. Об этом пишет
По предварительным данным, пострадавшие выпили препараты, которые применяются при лечении различных психических заболеваний и выписываются по рецепту.
Родственники, увидев детей в бессознательном состоянии, вызвали скорую помощь. Их удалось спасти.
По данным источника, рассматривается версии о намеренном отравлении детей. Подробности происшествия уточняются.
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