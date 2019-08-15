А что в кино? «Angry Birds 2 в кино», «Синяя бездна 2» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Среди новинок стоит отметить сиквел мультфильма про Злобных Птичек — «Angry Birds 2 в кино», в котором непримиримым врагам Птицам и Свиньям придется объединиться, чтобы противостоять еще более страшному врагу.
Еще один сиквел этой недели — фильм ужасов «Синяя бездна 2», вновь рассказывающий о кровожадных акулах, которые терроризируют любителей морского отдыха. Зрителей также ждет англоязычный дебют режиссера Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», комедий «7 социопатов» и «Красивый бандит», аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив» и многое другое.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.