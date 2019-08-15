12 рязанцам запретили пользоваться огнестрельным оружием

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Сотрудники Росгвардии провели профилактическое мероприятие, в рамках которых проверили 759 рязанцев, владеющих оружием. Об этом сообщили в пресс-центре регионального управления.
В результате росгвардейцы выявили 44 административных нарушения. В отношении рязанцев составили 9 протоколов по статье 20.8 КоАП и 35 по статье 20.11 КоАП.
У нарушителей забрали 35 единиц оружия:
Кроме того, за нарушения аннулировали 12 разрешений на владение оружием.
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