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16:11, 14 августа 2019 90

В «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» прошел День охраны труда

В «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» прошел День охраны труда

В районных подразделениях «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» состоялся очередной День охраны труда, направленный на предупреждение производственного травматизма и совершенствование системы контроля за безопасным проведением плановых и аварийно-восстановительных работ.

Центральная комиссия в составе 30 руководителей и работников инженерно-технических специальностей управления «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» проверила выполнение требований действующих правил и норм по охране труда и пожарной безопасности, укомплектованность сотрудников спецодеждой и средствами защиты, а также правильность оформления производственно-технической документации, оценили уровень соблюдения нарядно-допускной системы и организационно-распорядительных документов.

«Наша цель — усилить существующий контроль, подчеркнуть степень ответственности, которая ложится на плечи каждого участника производственного процесса, донести до каждого сотрудника важность неукоснительного соблюдения правил по охране труда для сохранения жизни и здоровья, — подчеркнул заместитель главного инженера — начальник управления производственной безопасности и производственного контроля „Рязаньэнерго“ Евгений Зубков. — Ежемесячное проведение Дней охраны труда — часть комплекса мер попрофилактике случаев травматизма среди персонала».

В пресс-службе компании рассказали, что для повышения дисциплины оперативного и ремонтного персонала в «Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго» действует система видеофиксации: выполнение работ ведется с использованием мобильного видеорегистратора. Введена практика оценки случаев нарушений требований охраны труда, которые не привели к негативным последствиям. Для предотвращения подобных случаев разработан порядок их рассмотрения и доведения до персонала. В организации используется программный комплекс ГИС, который позволяет в онлайн-режиме получать информацию о функционировании объектов, а также контролировать работу бригад и соблюдение мер охраны труда при проверках их рабочих мест.

«Стоит также отметить, что в соответствии с действующим законодательством и правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики в „Россети Центр и Приволжья Рязаньэнерго“ проводятся все необходимые инструктажи, обучение и проверка знаний работников. Сотрудники подразделений обеспечены спецодеждой, в том числе термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами и приспособлениями, экранирующими комплектами для защиты от наведенного напряжения», — добавили в пресс-службе.


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