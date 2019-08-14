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В Калужской области произошла авария с двумя фурами и «ГАЗелью». Об этом
Во вторник, 13 августа, в 23:40 на 89 километре трассы М:3 «Украина» в Боровском районе грузовик DAF врезался в ехавшую впереди «ГАЗель», в та — в МАN.
Травмы получил водитель «ГАЗели» — житель Подмосковья 1991 года рождения. Его госпитализировали.
Отмечается, что «ГАЗель» была грузовой, а не пассажирской.
Фото с
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