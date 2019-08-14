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Елене Сорокиной пожаловались на парковку под окнами дома №26 на улице Зубковой. К и.о. главы администрации на прием пришли местные жители,
Сорокина поручила управлению ЖКХ и префектуре Октябрьского района помочь огородить газоны у дома.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.