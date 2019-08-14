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Рязанцев пригласили на меховую ярмарку, которая пройдет с 16 по 18 августа в здании бывшего кинотеатра «Родина» по адресу: улица Ленина, 41.
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По словам специалистов фабрики, существует множество вариантов обработки меха, из которых самые популярные:
В ассортименте «Кировской меховой фабрики» много шуб и полушубков из норки, нутрии, лисы, орилага, мутона. Посетители выставки-распродажи в Рязани смогут найти:
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