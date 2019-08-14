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10:06, 14 августа 2019 142

Рязанцев пригласили на меховую ярмарку

Рязанцев пригласили на меховую ярмарку

Рязанцев пригласили на меховую ярмарку, которая пройдет с 16 по 18 августа в здании бывшего кинотеатра «Родина» по адресу: улица Ленина, 41.

С помощью промокода покупатели получат скидку 20%. Найти его можно только на официальном сайте компании-производителя — «Кировской меховой фабрики».

По словам специалистов фабрики, существует множество вариантов обработки меха, из которых самые популярные:

  • перфорация или растяжка шкурки для придания ей ровного состояния;
  • стрижка (самое актуальное — срезание верхнего грубого остевого покрова, лазерная стрижка, вырезание узоров);
  • выщипывание или тримирование (особенно актуально для меха с грубым покровом, чаще всего на тримирование попадает нутрия, бобр);
  • крашение (кроме природных можно встретить и коралловый, электрический синий, чернильно-синий, ультра-голубой, карминово-красный, фуксия).

В ассортименте «Кировской меховой фабрики» много шуб и полушубков из норки, нутрии, лисы, орилага, мутона. Посетители выставки-распродажи в Рязани смогут найти:

  • классические модели: норка представлена френчами, шубами прямого кроя, а также годе; нутрия — модели «Ева», «Диор»;
  • актуальные варианты с непрямым расположением меховых пластин: полностью в поперечке отшиты шубы и полушубки из лисы, коллекция норковых шубок «Поперечка», модели нутриевых шуб «Прада», «Варвара», «Кулиска», «Дора».

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