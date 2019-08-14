Путин поздравил владимирцев с 75-летием области

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kremlin.ru
Президент поздравил владимирцев с 75-летием области. Обращение Владимира Путина опубликовали на
Глава государства отметил, что жители области бережно хранят «богатейшее, культурное, духовное достояние» своей земли и достойно решают задачи, которые стоят перед регионом.
«Убежден, что инициатива, энергия, искренняя любовь к родному краю будут помогать Вам добиваться поставленных целей», — подытожил Путин.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинздрав подтвердил гибель разбившегося под Рязанью парашютиста
|
cледующая новость →Частный дом под Рязанью взорвался после недельного отключения газа — прокуратура
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».