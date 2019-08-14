Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:44, 14 августа 2019 184
 0    0

Пострадавшего в аварии с микроавтобусом подростка из Таджикистана прооперировали в Рязани

Пострадавшего в аварии с микроавтобусом подростка из Таджикистана прооперировали в Рязани

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Пострадавшего в аварии с микроавтобусом подростка из Таджикистана прооперировали в рязанской ОДКБ. Об этом сообщили в региональнмо минздраве.

12-летнего мальчика госпитализировали со множественными переломами, травмами внутренних органов и большой потерей крови.

«Ребенку срочно требовалась операция, но прежде чем выполнить ее, необходимо было стабилизировать жизненно важные системы, -- рассказала заместитель главврача Наталья Маревичева. — Мы провели подготовительные мероприятия, восстановили показатели крови и убедились в отсутствии рисков оперативного вмешательства».

Во время операции сломанные кости ног подростка зафиксировали пластинами. Под присмотром медиков юноша будет три недели.

Напомним, ДТП, в котором погибли семь человек и пострадали еще восемь человек, произошло утром 6 августа. В Сасовском районе столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Под прицелом цифровых офицеров. Изменят ли облик рязанской власти два десятка новоиспеченных специалистов

Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 34 566
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 388
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 148
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 16 095
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 891
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум