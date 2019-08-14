Пострадавшего в аварии с микроавтобусом подростка из Таджикистана прооперировали в Рязани

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Пострадавшего в аварии с микроавтобусом подростка из Таджикистана прооперировали в рязанской ОДКБ. Об этом сообщили в региональнмо минздраве.
12-летнего мальчика госпитализировали со множественными переломами, травмами внутренних органов и большой потерей крови.
«Ребенку срочно требовалась операция, но прежде чем выполнить ее, необходимо было стабилизировать жизненно важные системы, -- рассказала заместитель главврача Наталья Маревичева. — Мы провели подготовительные мероприятия, восстановили показатели крови и убедились в отсутствии рисков оперативного вмешательства».
Во время операции сломанные кости ног подростка зафиксировали пластинами. Под присмотром медиков юноша будет три недели.
Напомним, ДТП, в котором погибли семь человек и пострадали еще восемь человек,
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