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10:01, 14 августа 2019 178
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Любимов представил правительству нового начальника рязанской ветеринарии

Любимов представил правительству нового начальника рязанской ветеринарии

Фото: Правительство Рязанской области

Во вторник, 13 августа, губернатор Николай Любимов провел заседание регионального правительства.

Глава региона представил присутствующим Людмилу Гаврикову, которую ранее назначили на должность начальника главного управления ветеринарии Рязанской области. Также Любимов вручил ей служебное удостоверение.

Напомним, ранее Людмила Гаврикова возглавлявшая «Шиловскую райветстанцию». Она вступила в должность начальника управления 19 июля, сменив Михаила Балакирева, который покинул ведомство в мае текущего года.


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