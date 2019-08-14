Любимов представил правительству нового начальника рязанской ветеринарии

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Правительство Рязанской области
Во вторник, 13 августа, губернатор Николай Любимов провел заседание регионального правительства.
Глава региона представил присутствующим Людмилу Гаврикову, которую ранее назначили на должность начальника главного управления ветеринарии Рязанской области. Также Любимов вручил ей служебное удостоверение.
Напомним, ранее Людмила Гаврикова возглавлявшая «Шиловскую райветстанцию». Она
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев пригласили на меховую ярмарку
|
cледующая новость →Под Рязанью сфотографировали самый яркий звездопад лета. Фото
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».