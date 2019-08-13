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17:42, 13 августа 2019 154
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В среду во Владимирской области будет тепло и дождливо. Прогноз погоды

В среду во Владимирской области будет тепло и дождливо. Прогноз погоды

В среду, 14 августа, во Владимирской области будет тепло и дождливо. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +19, +24 градуса.

По данным синоптиков, ночью будет дождь. Он также возможен днем, а в отдельных районах прогнозируют грозу.

Ветер ночью юго-восточный, днем западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду.


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