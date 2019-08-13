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В Кремле прокомментировали протестные акции в Москве. Разговор с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым приводит РИА
Он рассказал о том, что президент обращает внимание на протестные акции в Москве, но в Кремле не воспринимают их как «нечто из ряда вон выходящее».
«В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения», — сказал Песков журналистам.
Также Песков призвал различать законные акции, согласованные в установленном порядке, и попытки организации беспорядков.
«Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом», — добавил пресс-секретарь президента.
Говоря о действиях полиции и Росгвардии, представитель Кремля подчеркнул, что «правоохранительные органы выполняют свои обязанности», чтобы пресечь незаконные деяния и обеспечить безопасность.
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