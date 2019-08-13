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Фото: Pixabay.com
Тамбовские аграрии пожаловались, что их картофель не берут крупные торговые сети. Магазины согласны закупать его только большими партиями. В управлении сельского хозяйства производителям посоветовали объединяться в сельхозкооперативы или специальные сообщества для решения этой проблемы.
О встрече экспертов и фермеров
«На сегодняшний день производство картофеля не поддерживается ни одной из госпрограмм, — констатировала председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области Татьяна Передерий. — Мы надеемся, что данная ситуация изменится».
Чтобы помочь фермерам, в регионе планируют увеличить количество торговых точек по продаже картофеля.
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