Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:40, 13 августа 2019 65
 0    0

Тамбовские аграрии пожаловались, что их картофель не берут крупные торговые сети

Тамбовские аграрии пожаловались, что их картофель не берут крупные торговые сети

Фото: Pixabay.com

Тамбовские аграрии пожаловались, что их картофель не берут крупные торговые сети. Магазины согласны закупать его только большими партиями. В управлении сельского хозяйства производителям посоветовали объединяться в сельхозкооперативы или специальные сообщества для решения этой проблемы.

О встрече экспертов и фермеров сообщил сайт администрации региона. Производители также рассказали, что себестоимость одного килограмма картофеля в этом году составляет десять рублей. По прогнозам, такой же будет закупочная цена.

«На сегодняшний день производство картофеля не поддерживается ни одной из госпрограмм, — констатировала председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области Татьяна Передерий. — Мы надеемся, что данная ситуация изменится».

Чтобы помочь фермерам, в регионе планируют увеличить количество торговых точек по продаже картофеля.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 32 933
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 16 195
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
9:24, 7 августа 2019 16 018
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 967
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 798
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум