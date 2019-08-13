Рязанцев предупредили о дождях и грозах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Вечером во вторник, 13 августа, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 13 августа и ночью 14 августа на территории области ожидается гроза, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, местами сильный дождь.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТуляк вырастил на огороде полтысячи кустов конопли
|
cледующая новость →Владимирец ковшом погрузчика уничтожил деревья в охраняемой зоне
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».