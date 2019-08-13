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Рязанца через суд лишили водительских прав из-за наркозависимости. Об этом сообщил
Во время проверки установлено, что мужчине выдали водительское удостоверение. Однако, как показала проверка, данный гражданин состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотических средств группы психостимуляторов». Данное заболевание является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Решением Рязанского районного суда исковые требования удовлетворены, прекращено право мужчины управления транспортными средствами.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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