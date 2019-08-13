Председатель владимирского Заксобрания посмотрел на работу племенного завода и съездил в гости к сельскому фельдшеру

Председатель владимирского Заксобрания Владимир Киселев посмотрел на работу племенного завода «Илькино» и съездил в гости к сельскому фельдшеру. Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Племзавод поставляет на рынок молоко, мясо, яйца, овощи, зерно, корма и пиломатериалы за счет имеющегося в хозяйстве леса. За последние годы в «Илькино» построили птицеферму, зернохранилище, автохозяйство и множество подсобных помещений. Там работают около 300 сотрудников.

«Илькино» — одно из лучших сельхозпредприятий области. Надо стремиться, чтобы подобных производств в наших селах и деревнях было как можно больше", — считает Киселев.

Он отметил, что за счет производства в Илькине развивается социальная сфера: там самый большой детский сад и школа в районе, есть клуб и ФАП.

Председатель Заксобрания побывал также в пустующей деревне Григорово. Сейчас там живут 60 человек, в том числе фельдшер Алексей Быков. О нем главе облпарламента рассказала во время приема граждан одна из пациенток молодого медика.

«Женщина настолько тепло отзывалась о работе Алексея, что спикер облпарламента дал поручение разыскать Алексея, — рассказали в пресс-службе. — В торжественной обстановке ему была вручена благодарность Заксобрания «За добросовестный труд, высокий профессионализм и неравнодушие к проблемам граждан».

Фельдшер живет в старом деревянном доме с печным отоплением и без водопровода. По словам Быкова, все необходимое для оказания первой помощи пациентам у него есть.

Владимир Киселев пообщался с местными жителями, которые пришли «просить за своего фельдшера». Председатель Заксобрания пообещал обсудить с губернатором ситуацию с григоровским ФАПом, а также возможность капитального ремонта. По его словам, строительство нового ФАПа обойдется в 15-16 миллионов рублей, а ремонт — в 2-3 миллиона.