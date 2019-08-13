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Фото: Pixabay.com
После смерти тамбовчанина в больнице завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом
15 мая мужчина 1973 года рождения обратился в одну из городских больниц.
«Врачами больницы ему была проведена литотрипсия и назначена инфузионная терапия. Там же, спустя несколько дней проведен сеанс гемофильтрации», — рассказали следователи.
21 мая состояние горожанина ухудшилось, его перевели в областную клиническую больницу. На следующий день он умер в реанимации.
Следователи намерены дать оценку действиям врачей.
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