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11:37, 13 августа 2019 96
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После смерти тамбовчанина в больнице завели уголовное дело

После смерти тамбовчанина в больнице завели уголовное дело

Фото: Pixabay.com

После смерти тамбовчанина в больнице завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщили в региональном следкоме.

15 мая мужчина 1973 года рождения обратился в одну из городских больниц.

«Врачами больницы ему была проведена литотрипсия и назначена инфузионная терапия. Там же, спустя несколько дней проведен сеанс гемофильтрации», — рассказали следователи.

21 мая состояние горожанина ухудшилось, его перевели в областную клиническую больницу. На следующий день он умер в реанимации.

Следователи намерены дать оценку действиям врачей.


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