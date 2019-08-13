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Названы наиболее востребованные профессии в России. Данные опубликовало РИА
Из рейтинга следует, что наиболее востребованными профессиями в 2019 году стали продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист.
В десятку также вошли специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.
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