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Утром во вторник, 13 августа, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
До окончания ремонта воды также не будет в домах 18 и 20 по улице 1-я Красная.
Кроме того, до окончания работ подачу воды снизят по следующим адресам:
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.