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13:23, 13 августа 2019 261
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На шести рязанских улицах отключили холодную воду

На шести рязанских улицах отключили холодную воду

Утром во вторник, 13 августа, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Весенняя, дома 16, 18, 20, 22, 24;
  • улица Пронская (частный сектор);
  • улица Хлебная (частный сектор);
  • улица Рязанская (частный сектор).

До окончания ремонта воды также не будет в домах 18 и 20 по улице 1-я Красная.

Кроме того, до окончания работ подачу воды снизят по следующим адресам:

  • улица Старореченская, дома с 1 по 56 (поселок Ворошиловка), 32 (детсад №23);
  • улица 1-я Красная, дома с 23 по 28.

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