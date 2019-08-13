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18:01, 13 августа 2019 205
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На рязанца завели уголовное дело из-за кражи продуктов из магазина

На рязанца завели уголовное дело из-за кражи продуктов из магазина

На рязанца завели уголовное дело из-за кражи продуктов из магазина. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Похититель забрал продукты из сетевого магазина на улице Зубковой для того, чтобы позже их продать. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств 38-летний житель Рязани.

Ранее мужчина подвергался административному наказанию за мелкое хищение.

Возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.


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«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

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