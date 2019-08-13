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На рязанца завели уголовное дело из-за кражи продуктов из магазина. Об этом сообщил
Похититель забрал продукты из сетевого магазина на улице Зубковой для того, чтобы позже их продать. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств 38-летний житель Рязани.
Ранее мужчина подвергался административному наказанию за мелкое хищение.
Возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.
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