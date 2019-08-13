«Мы рабочих не видели». Ремонт в рязанском дворе «заморозили» на полтора месяца

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Ремонт в рязанском дворе заморозили на полтора месяца. Речь идет о территории у дома №3 по улице Космонавтов.
Как рассказали активисты
Ремонт начали в июне, однако вскоре его «заморозили». Представители строительной организации обещали возобновить работы в середине июля, но этого не произошло. В настоящее время во дворе установили бордюры, а территорию засыпали песком и щебнем.
«Полноценные работы не ведутся. Недавно покидали щебень и все, с тех пор мы рабочих не видели. По двору невозможно просто передвигаться, а тем более выходить с коляской. И так мы живем уже почти три месяца. К слову, детскую площадку и хоккейную коробку к срокам сдачи двора установить тоже не успеют, говорят, что еще не изготовили», — рассказала местная жительница Светлана Романчук.
Активисты ОНФ направили в администрацию города обращение с просьбой ужесточить контроль за подрядчиком и сроками работ.
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