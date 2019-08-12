В Калуге на ночь перекроют одну из улиц

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калуге на ночь перекроют улицу Московскую. Об этом
С 22:00 16 августа до 6:00 17 августа рабочие будут ремонтировать сети теплоснабжения. Из-за этого в районе дома №350 перекроют движение машин и отключат электроснабжение контактной сети троллейбусов.
Водителей просят заранее выбирать маршруты.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСкандалом в детском лагере в Рязанской области заинтересовались следователи
|
cледующая новость →Рязанская области вошла в топ-3 регионов с детским ожирением
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».