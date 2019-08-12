Ночью в Путятинском районе перевернулся микроавтобус, двое погибли

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на понедельник, 12 августа, в Путятинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
В 1:05 на 333 километре трассы М-5 микроавтобус Mercedes-Benz вылетел в кювет. По предварительной информации, 26-летний водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся.
Отмечается, что микроавтобус был не рейсовый, в нем ехали пять человек. В результате ДТП 26-летний и 19-летний пассажиры погибли, двоих пассажиров в возрасте 31 года и 30 лет госпитализировали с травмами.
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