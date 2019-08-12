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9:34, 12 августа 2019 109
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К Земле приблизится «потенциально опасный» астероид

К Земле приблизится «потенциально опасный» астероид

«Потенциально опасный» астероид приблизится в конце августа к Земле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные NASA.

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем пирамида Хеопса.

Двадцать восьмого августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров.


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