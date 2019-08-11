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Названы регионы России с наибольшим числом людей, страдающих ожирением. Список опубликовало РИА
«Ожирение на 100 тысяч соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область — 935,1, Алтайский край — 867,8, Ульяновская область — 849,7», — говорится в ссообщении.
Меньше всего ожирением страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области, отмечается в сборнике.
Всего в России более двух миллионов людей страдают ожирением, из них 450 тысяч выявили в 2018 году.
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