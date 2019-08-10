В субботу под Рязанью пройдет «Авиамикс». Расписание автобусов

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В субботу, 10 августа, на полигоне «Дубровичи» рязанцы смогут увидеть «Авиамикс». Показательные выступления начнутся в 10:00.
Автобусы начнут ходить с 7:00 с автовокзала «Приокский». Последний рейс отправится в 12:00.
Обратные автобусы запустят с 13:00 до 17:00. Регулярность отправления автобусов — по мере наполняемости.
Стоимость проезда: 60 рублей.
Для зрителей, пребывающих на личном транспорте, около Гнетово организуют две парковки (слева для легкового транспорта, справа для автобусов организованных групп), общая вместимость двух парковок до четырех тысяч транспортных средств.
Перевозить гостей от парковки до полигона «Дубровичи» и обратно начнут автобусы малой вместимости.
Стоимость проезда: 20 рублей.
Программу «Авиадартса-2019″ можно посмотреть
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