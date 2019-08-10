На Почтовой отметили День физкультурника

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 9 августа, на улице Почтовой отметили 80-летия Дня физкультурника. Об этом сообщил
На один вечер улица Почтовая стала спортивной площадкой.
На главной сцене наградили спортсменов и ветеранов спорта региона. С праздником горожан поздравила начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.
Для зрителей выступили воспитанники рязанских спортшкол и клубов.
Гостей праздника также ждали площадки по занятиям различными видами спорта. В рамках праздника на Лыбедском бульваре впервые в Рязани состоялся открытый турнир по панкратиону.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРыбновец, сломавший надгробия по зову «голоса», отправится в психбольницу
|
cледующая новость →В Архангельской области произошел взрыв на установке с радиацией
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».