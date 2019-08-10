Из-за 200 рублей. Приехавшего в Рязань мужчину избили и ограбили на улице

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани раскрыли нападение на 23-летнего мужчину. Об этом сообщила
Пострадавший сообщил в полицию, что днем в пятницу, 9 августа, на улице Молодежной к нему подошли два незнакомца и потребовали деньги.
Мужчина отказал им, сославшись на то, что денег нет.
Злоумышленники несколько раз ударили его, причем, один раз стеклянной бутылкой из-под пива по голове.
У мужчины отобрали сотовый телефон и забрали все деньги — около 200 рублей.
Выяснилось, что пострадавший приехал в гости в Рязань к приятелям. Он вышел на прогулку и решил снять деньги из банкомата.
Оперативники предположили, что операцию заметили злоумышленники.
Их вычислили по камерам видеонаблюдения.
Местные жители узнали по кадрам двух мужчин, проживающих неподалеку. Ими оказались рязанцы 23 и 28 лет. Злоумышленников разыскали и задержали.
По предварительной информации, нетрезвые рязанцы увидели, что мужчина снимает деньги из банкомата, и предположили, что сумма велика, после чего решили отобрать наличные.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНазваны самые здоровые регионы России
|
cледующая новость →В Рязани планируют построить крематорий
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».