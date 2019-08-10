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10:34, 10 августа 2019 323
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Из-за 200 рублей. Приехавшего в Рязань мужчину избили и ограбили на улице

Из-за 200 рублей. Приехавшего в Рязань мужчину избили и ограбили на улице

В Рязани раскрыли нападение на 23-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавший сообщил в полицию, что днем в пятницу, 9 августа, на улице Молодежной к нему подошли два незнакомца и потребовали деньги.

Мужчина отказал им, сославшись на то, что денег нет.

Злоумышленники несколько раз ударили его, причем, один раз стеклянной бутылкой из-под пива по голове.

У мужчины отобрали сотовый телефон и забрали все деньги — около 200 рублей.

Выяснилось, что пострадавший приехал в гости в Рязань к приятелям. Он вышел на прогулку и решил снять деньги из банкомата.

Оперативники предположили, что операцию заметили злоумышленники.

Их вычислили по камерам видеонаблюдения.

Местные жители узнали по кадрам двух мужчин, проживающих неподалеку. Ими оказались рязанцы 23 и 28 лет. Злоумышленников разыскали и задержали.

По предварительной информации, нетрезвые рязанцы увидели, что мужчина снимает деньги из банкомата, и предположили, что сумма велика, после чего решили отобрать наличные.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.


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