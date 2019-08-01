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15:39, 1 августа 2019 423
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В пятницу в Рязанской области потеплеет до +20 градусов. Прогноз погоды

В пятницу в Рязанской области потеплеет до +20 градусов. Прогноз погоды

Днем в пятницу, 2 августа, в Рязанской области ожидается до +15, +20 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Местами ожидается небольшой дождь. Порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов.


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Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

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