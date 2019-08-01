В Клепиковском районе перевернулся «Логан»

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Фото: Издательство «Пресса»
В 20:50 в среду, 30 июля, Клепиковском районе перевернулся Renault Logan. Об этом пишет ИД «
Авария произошла на обходной дороге Спас-Клепиков.
Водитель Renault превысил скорость, не справился с управлением и автомобиль съехал в левый кювет, где наехал на деревья и перевернулся.
Пострадал водитель.
Проводится проверка по факту ДТП.
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