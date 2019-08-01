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13:17, 1 августа 2019 32
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В Клепиковском районе перевернулся «Логан»

В Клепиковском районе перевернулся «Логан»

Фото: Издательство «Пресса»

В 20:50 в среду, 30 июля, Клепиковском районе перевернулся Renault Logan. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла на обходной дороге Спас-Клепиков.

Водитель Renault превысил скорость, не справился с управлением и автомобиль съехал в левый кювет, где наехал на деревья и перевернулся.

Пострадал водитель.

Проводится проверка по факту ДТП.


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