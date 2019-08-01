В День города перекроют площадь Ленина. Схема движения транспорта

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В День города, 3 августа, в Рязани перекроют площадь Ленина. Проезд транспорта ограничат с 18:30 до 22:30, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за этого временно изменится схема движения общественного транспорта.
Троллейбусы:
№1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
троллейбусы №№3, 8 при движении между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут следовать по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой в прямом и обратном направлении;
№5 (наружный) следуют по направлению: улица Строителей, улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до площади Театральной на разворот, далее по улицам Есенина, Маяковского, площади Мичурина на Первомайский проспект, затем по маршруту до конечной остановки;
№5 (внутренний) следует по направлению: улица Строителей, улицы Чкалова, Вокзальная, площадь Победы, Первомайский проспект, улица Дзержинского, затем по маршруту до конечной остановки;
маршрут №6 закрывается на время проведения мероприятий;
№10 следуют от конечной остановки до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до площади Театральной и обратно.
Автобусы:
№№1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам.
Маршрутки:
№№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам;
№41 при движении со стороны площади Соборной следуют по улицам Семинарской и Сенной, далее по своему маршруту;
№№77, 87 при движении со стороны площади Театральной после остановки «Цирк» следуют по улицам Семинарской и Сенной, Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;
№№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны площади Театральной следуют по улицам Семинарской и Сенной, далее по своим маршрутам.