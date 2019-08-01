В Арсеньевском районе сгорел частный дом

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В четверг, 1 августа, в 6:19 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном в селе Троицком Арсеньевского района. Об этом сообщил
Пожарные прибыли на место в 6:50, открытое горение они ликвидировали в 7:15. Имеется пострадавший. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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