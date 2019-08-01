Рязанцам предложили получить дополнительное образование в учебном центре «Рязаньавтодора»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцам предложили получить дополнительное образование в учебном центре, который работает на базе «Рязаньавтодора». Среди доступных специальностей: машинист экскаватора, слесарь-инструментальщик, асфальтобетонщик.
Обучение длится от 1 до 6 месяцев. За это время слушатели получат теоретические и практические знания, а также диплом о дополнительном образовании.
Полный список специальностей доступен на
Кроме того, для выпускников школ «Рязаньавтодор» предоставляет возможность обучения в политехническом университете за счет организации с последующим трудоустройством. Получить более подробную информацию можно по телефону
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтраховая компания выплатила полмиллиона рязанке, перешедшей дорогу на «красный»
|
cледующая новость →А что в кино? «Форсаж: Хоббс и Шоу» и другие новинки
Сотрудники сервиса такси «Максим» отвечают на популярные вопросы жителей города и помогают заказать автомобиль с максимальной выгодой.