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14:05, 1 августа 2019 267

Рязанцам предложили получить дополнительное образование в учебном центре «Рязаньавтодора»

Рязанцам предложили получить дополнительное образование в учебном центре «Рязаньавтодора»

Рязанцам предложили получить дополнительное образование в учебном центре, который работает на базе «Рязаньавтодора». Среди доступных специальностей: машинист экскаватора, слесарь-инструментальщик, асфальтобетонщик.

Обучение длится от 1 до 6 месяцев. За это время слушатели получат теоретические и практические знания, а также диплом о дополнительном образовании.

Полный список специальностей доступен на сайте, записаться на обучение можно по телефону 30-00-02.

Кроме того, для выпускников школ «Рязаньавтодор» предоставляет возможность обучения в политехническом университете за счет организации с последующим трудоустройством. Получить более подробную информацию можно по телефону +7 (915) 627-52-90 (Роман Вячеславович Шубин).


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