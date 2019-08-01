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Игорю Ковалеву продлили домашний арест. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в Басманном суде.
Бывший начальник управления энергетики и ЖКХ Рязани пробудет под домашним арестом еще два месяца, до 1 октября.
Проходящего по уголовному делу о детской «площадке-призраке» директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова оставили в СИЗО.
Напомним, Ковалеву вменяют хищение муниципального имущества в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК. Его подозревают в мошенничестве при строительстве детской «
В июле Ковалева временно
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.