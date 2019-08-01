Из-за обмеления Оки по Рязанской области перестал ходить московский теплоход

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Из-за обмеления Оки по Рязанской области двухпалубный теплоход «
Теплоход вывели из эксплуатации во второй половине июля.
Отмечается, что 26 июня судно, выполнявшее круиз Москва — Муром — Москва, село на мель на Оке в 12 км от Касимова в районе Акишинского переката.
Позже оператор судна «Мостурфлот» сообщил, что это произошло «из-за резкого непрогнозируемого снижения уровня воды».
Судно отправилось обратно в Москву.
Следующий круиз отменили, теплоход вышел на работу с 8 июля, круизы прошли по запланированным маршрутам.
Рейсы с 15 по 21 июля выполнили не так, как планировалось.
До Касимова судно не дошло из-за нехватки воды, туристов доставляли туда автобусами из Рязани. После этого руководство «Мостурфлота» приняло решение вывести судно из работы.
Теплоход завершит работу 29 сентября, до этого времени он должен совершить еще 13 рейсов. До 19 августа все рейсы отменили.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.