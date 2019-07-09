В Рязани осудят рецидивиста, до смерти забившего знакомого в День Победы

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В Рязани перед судом предстанет 37-летний мужчина, который до смерти забил знакомого. Инцидент произошел 9 мая, сообщил
Установлено, что компания местных жителей выпивала на территории садоводческого товарищества на улице Станкозаводской. Между ними происходили ссоры и драки.
В результате обвиняемый избил 41-летнего потерпевшего, в том числе металлическим прутом. От полученных травм мужчина скончался.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Ранее его уже судили за аналогичное преступление.
Материалы с обвинительным заключением направили в суд.
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