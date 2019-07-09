В офисе «Красное&Белое» проходят обыски

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Фото: Ru.wikipedia.org
В офисе компании «Красное&Белое» в Челябинске проходят обыски. Об этом передает
Обыски проходят для подтверждения деловых связей компании с контрагентом.
Как отметили в пресс-службе, запрашиваемую информацию предоставили проверяющим.
Ранее обыски прошли на складах и в офисах компании в декабре из-за подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.
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