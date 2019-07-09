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17:17, 9 июля 2019 264
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В офисе «Красное&Белое» проходят обыски

В офисе «Красное&Белое» проходят обыски

Фото: Ru.wikipedia.org

В офисе компании «Красное&Белое» в Челябинске проходят обыски. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.

Обыски проходят для подтверждения деловых связей компании с контрагентом.

Как отметили в пресс-службе, запрашиваемую информацию предоставили проверяющим.

Ранее обыски прошли на складах и в офисах компании в декабре из-за подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов.


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