В многоэтажке на севере Тамбова обрушились бетонные плиты на крыше

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Во вторник, 9 июля, на севере Тамбова с крыши многоэтажки упало бетонное перекрытие. Об этом сообщил
Специалисты выехали на место происшествия и обследовали дом, после чего там начались восстановительные работы.
По предварительным данным, на крышу могло обрушиться дерево из-за сильных дождей в последние сутки.
Во время происшествия никто не пострадал.
Жителям помогают оценить ущерб после залития.
Фото пресс-служба администрации Тамбова, ООО «ТЖС»
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