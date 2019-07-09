В Калуге пятилетняя девочка сбежала из детсада в поисках мамы

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В Калуге пятилетняя девочка сбежала из детского сада, чтобы найти маму. Об этом сообщила
Плачущую девочку, идущую по проезжей части без сопровождения взрослых, заметили вневедомственной охраны.
Росгвардейцы успокоили девочку. Та рассказала, что ушла из детсада, чтобы найти маму.
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По факту произошедшего назначили проверку.
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