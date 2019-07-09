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15:22, 9 июля 2019 231
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В Калуге пятилетняя девочка сбежала из детсада в поисках мамы

В Калуге пятилетняя девочка сбежала из детсада в поисках мамы

В Калуге пятилетняя девочка сбежала из детского сада, чтобы найти маму. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области.

Плачущую девочку, идущую по проезжей части без сопровождения взрослых, заметили вневедомственной охраны.

Росгвардейцы успокоили девочку. Та рассказала, что ушла из детсада, чтобы найти маму.

Ребенка передали инспектору по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.

По факту произошедшего назначили проверку.


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