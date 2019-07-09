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12:36, 9 июля 2019 453
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При столкновении «Киа» и «четверки» в Рыбновском районе пострадали двое

При столкновении «Киа» и «четверки» в Рыбновском районе пострадали двое

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 8 июля, в Рыбновском районе на 171-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись KIA Cerato и ВАЗ-2104, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 55-летняя жительница Московской области, управляя иномаркой, столкнулась с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 64-летний житель Рыбновского района.

В результате происшествия водитель ВАЗа и его 67-летний пассажир получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.


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